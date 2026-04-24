Hormuz, traffico fermo: centinaia di navi bloccate

Centinaia di navi sono ferme nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più importanti per il commercio globale. Il conflitto ha interrotto il traffico marittimo, lasciando bloccati migliaia di marittimi e causando gravi ripercussioni sulle forniture di petrolio, gas e altre merci.
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