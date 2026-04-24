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Hormuz, traffico fermo: centinaia di navi bloccate

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Centinaia di navi sono ferme nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più importanti per il commercio globale. Il conflitto ha interrotto il traffico marittimo, lasciando bloccati migliaia di marittimi e causando gravi ripercussioni sulle forniture di petrolio, gas e altre merci.

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