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Russia e Ucraina si scambiano 193 prigionieri di guerra

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Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 193 prigionieri di guerra per parte, mediato da Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. I militari liberati sono rientrati nei rispettivi Paesi dopo mesi o anni di prigionia.

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