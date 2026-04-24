Russia e Ucraina si scambiano 193 prigionieri di guerra

Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 193 prigionieri di guerra per parte, mediato da Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. I militari liberati sono rientrati nei rispettivi Paesi dopo mesi o anni di prigionia.
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