Islamabad blindata per colloqui Usa-Iran

Misure di sicurezza rafforzate a Islamabad per i colloqui tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan. Attesi gli emissari Usa Witkoff e Kushner, mentre Teheran punta a riavviare i negoziati.
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