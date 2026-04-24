Flotilla per Gaza, Greenpeace al fianco della missione

Greenpeace ha aderito alla missione della Global Sumud Flotilla in partenza da Siracusa verso Gaza. L’iniziativa punta a rompere l’assedio e a sollecitare un intervento urgente della comunità internazionale.
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