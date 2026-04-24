Bimbo gioca nello Studio Ovale: video virale

Un bimbo di due anni ha attirato l’attenzione nello Studio Ovale mentre giocava sul tappeto durante un evento con Donald Trump. Il video è diventato virale sui social, mentre il presidente ha continuato il suo discorso.

Un bimbo di due anni ha rubato la scena a Donald Trump e conquistato il web grazie a un video che lo mostra mentre gioca sul tappeto dello Studio Ovale durante un evento. Il piccolo, Travis Smith, era stato invitato con la madre Sierra come esempio del successo di una sperimentazione contro una rara mutazione genetica che può causare la perdita dell'udito. Il bimbo che si rotola scalzo e sorridente ha catturato l'attenzione dei presenti ma non del presidente che ha continuato a parlare.