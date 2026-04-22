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Sri Lanka, i monaci buddisti iniziano una marcia per la pace

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Al via in Sri Lanka una marcia per la pace guidata dal monaco Pannakara Thero. Il percorso di 225 km attraversa il Paese da Dambulla a Colombo, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e dialogo.

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