Sri Lanka, i monaci buddisti iniziano una marcia per la pace

Al via in Sri Lanka una marcia per la pace guidata dal monaco Pannakara Thero. Il percorso di 225 km attraversa il Paese da Dambulla a Colombo, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e dialogo.
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