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Texas, protesta contro SpaceX durante visita investitori

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Protesta di attivisti ambientali davanti alla sede SpaceX in Texas durante una visita di investitori. I manifestanti denunciano impatti ambientali e sociali legati ai lanci e chiedono di non sostenere l’azienda.

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