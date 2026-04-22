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Libano sud, distruzione nei villaggi dopo attacchi dell'Idf

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Segni di devastazione nei villaggi di Mansouri e Majdal Zoun, nel sud del Libano: edifici danneggiati, moschee colpite e mezzi di soccorso distrutti.Testimonianze parlano di gravi danni a infrastrutture civili e luoghi di culto.

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