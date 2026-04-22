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Ue, attese decisioni su prestito da 90 miliardi a Kiev

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L’Unione europea si aspetta il via libera al prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina. Il finanziamento, già concordato, è ritenuto cruciale per sostenere Kiev e potrebbe avanzare più facilmente dopo il cambio politico in Ungheria.

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