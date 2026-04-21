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Sky Cube 21\04 -Un anno senza Papa Francesco: la sua eredità

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Dall’attenzione ai poveri ai richiami alla pace, i valori che un papa tanto carismatico lascia anche al successore Leone XIV. Ne parliamo al Cube con Stefania Pinna e la Vaticanista Laura Ceccherini

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