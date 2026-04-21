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UE pronta a sbloccare 90 miliardi per l’Ucraina

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L’Unione Europea accelera sul sostegno finanziario all’Ucraina: i ministri degli Esteri riuniti a Lussemburgo potrebbero approvare il prestito da circa 90 miliardi di euro a Kiev, già concordato a dicembre. Il piano è considerato cruciale per la stabilità economica del Paese durante il conflitto con la Russia. Restano però divisioni interne all'Ue, soprattutto per la posizione dell’Ungheria che ha rallentato il dossier. Sullo sfondo anche le tensioni in Medio Oriente.

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