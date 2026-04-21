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Iran-Usa, secondo round di trattative in Pakistan

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Usa e Iran si preparano a un secondo round di colloqui a Islamabad. Il Pakistan ha rafforzato la sicurezza nella Red Zone attorno all'hotel Serena. Trump ha minacciato la ripresa dei bombardamenti se non ci sarà un accordo, mentre Teheran ha respinto "negoziati all'ombra della minaccia".

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