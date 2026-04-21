Iran-Usa, secondo round di trattative in Pakistan

Usa e Iran si preparano a un secondo round di colloqui a Islamabad. Il Pakistan ha rafforzato la sicurezza nella Red Zone attorno all'hotel Serena. Trump ha minacciato la ripresa dei bombardamenti se non ci sarà un accordo, mentre Teheran ha respinto "negoziati all'ombra della minaccia".
Prossimi video
100 anni, Elisabetta la più amata a Buckingham Palace
Mondo
Ucraina, Onu chiede un cessate il fuoco immediato
Mondo
Teotihuacan, sparatoria sui turisti: un morto e 4 feriti
Mondo
Usa, veterani protestano contro guerra in Iran: 60 fermi
Mondo
Elisabetta, 100 anni da nascita: videomessaggio di Re Carlo
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il futuro dell'Ue dopo la vittoria di Radev
Mondo
Iran, verso secondo round negoziale a Islamabad
Mondo