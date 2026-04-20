Nuova Zelanda, allagamenti e frane a Wellington

Forti piogge hanno provocato inondazioni, evacuazioni e frane a Wellington, capitale della Nuova Zelanda. Decine di interventi dei soccorsi e ricerche in corso per un disperso. Il maltempo colpisce il Paese da giorni.
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