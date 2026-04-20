Filippine, proteste contro USA: bruciato fantoccio di Trump

A Manila manifestanti in piazza contro le esercitazioni militari congiunte tra Filippine e Stati Uniti, le più grandi mai organizzate. Durante la protesta è stato bruciato un fantoccio di Donald Trump, mentre oltre 17.000 militari partecipano alle manovre “Balikatan”.
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