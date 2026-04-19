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Papa Leone invita alla pace e smorza lo scontro con Trump

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Papa Leone torna a condannare la guerra e invita al dialogo sulla crisi in Medio Oriente, mentre minimizza le tensioni con Donald Trump dopo le critiche del presidente USA. Il pontefice ribadisce: “Il messaggio è la pace, non la politica”.

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