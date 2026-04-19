Madrid, in migliaia per l'oppositrice venezuelana Machado

Migliaia di cittadini venezuelani si sono radunati in Puerta del Sol a Madrid per sostenere la leader dell'opposizione María Corina Machado. La Premio Nobel, dopo un incontro istituzionale con la governatrice Isabel Diaz Ayuso, ha tenuto un comizio per chiedere la libertà del Venezuela e la scarcerazione dei detenuti politici. Machado ha invece rifiutato un faccia a faccia con il premier Pedro Sanchez, impegnato a Barcellona in un vertice progressista internazionale.