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Allarme carburante, voli a rischio in Europa

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La IATA avverte: dalla fine di maggio potrebbero scattare cancellazioni di voli in Europa per carenza di carburante, legata alle tensioni nello Stretto di Hormuz. Intanto salgono i costi e alcune compagnie iniziano a sospendere rotte.

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