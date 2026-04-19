Allarme carburante, voli a rischio in Europa

La IATA avverte: dalla fine di maggio potrebbero scattare cancellazioni di voli in Europa per carenza di carburante, legata alle tensioni nello Stretto di Hormuz. Intanto salgono i costi e alcune compagnie iniziano a sospendere rotte.
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