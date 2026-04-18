Incipit, Pérez-Reverte racconta "Il problema finale"

L'ospite di "Incipit" di questa settimana è uno dei più apprezzati scrittori europei: Arturo Pérez-Reverte. L'intervista di Filippo Maria BattagliaTutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
Iran, Meloni all'Eliseo per vertice volenterosi su Hormuz
Mondo
Argentina, pinguini riabilitati tornano in mare
Mondo
Teheran, migliaia di donne in piazza contro negoziati USA
Mondo
Quante navi passano da Hormuz dopo l'annuncio iraniano
Mondo
Reza Pahlavi a Sky TG24: "Regime ha ucciso 40mila persone"
Mondo
Reza Pahlavi a SkyTG24: fondamentale ruolo diaspora iraniana
Mondo
Hollande a Sky Tg24: Presidenziali 2027 cruciali per democrazia Ue
Mondo