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Incipit, Pérez-Reverte racconta "Il problema finale"

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L'ospite di "Incipit" di questa settimana è uno dei più apprezzati scrittori europei: Arturo Pérez-Reverte. L'intervista di Filippo Maria Battaglia

Tutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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