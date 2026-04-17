Virginia, ex vicegovernatore uccide la moglie e si suicida

Justin Fairfax, ex vicegovernatore della Virginia dal 2018 al 2022, ha ucciso la moglie Cerina con diversi colpi d'arma da fuoco nella loro abitazione e poi si è tolto la vita. A dare l'allarme è stato uno dei figli adolescenti della coppia. Il capo della polizia locale Davis ha citato la notifica di un'udienza per il divorzio come possibile fattore scatenante. Nelle settimane precedenti a Justin Fairfax era stato ordinato di lasciare la casa di famiglia e rinunciare alla custodia dei figli. La carriera dell'ex vicegovernatore democratico era naufragata dopo alcune accuse di molestie sessuali, da lui sempre negate con forza.