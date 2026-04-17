Germania, al via il salvataggio della balena

Avviate le operazioni per salvare una balena megattera bloccata su un banco di sabbia nel Baltico, vicino all’isola di Poel. L’animale sarebbe in condizioni migliori del previsto. Il tentativo, definito sperimentale, punta a liberarla con l’uso di cuscini d’aria.
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