Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Indonesia, elicottero precipita: 8 morti

Mondo

Otto persone sono morte nello schianto di un elicottero nella provincia indonesiana del Kalimantan occidentale. Il velivolo aveva perso i contatti poco dopo il decollo. Le operazioni di recupero si sono svolte in un’area remota e difficile da raggiungere.

Prossimi video

Cina, corsa ai robot umanoidi per guidare l’IA industriale

Mondo

Libano, in migliaia cercano di tornare a casa

Mondo

Virginia, ex vicegovernatore uccide la moglie e si suicida

Mondo

Caso Epstein, nuove rivelazioni su nomina Mandelson inguaiano Starmer

Mondo

Russia, droni ucraini colpiscono il porto di Tuapse

Mondo

Israele-Libano, dieci giorni di tregua per trattare la pace

Mondo