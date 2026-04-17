Indonesia, elicottero precipita: 8 morti

Otto persone sono morte nello schianto di un elicottero nella provincia indonesiana del Kalimantan occidentale. Il velivolo aveva perso i contatti poco dopo il decollo. Le operazioni di recupero si sono svolte in un’area remota e difficile da raggiungere.
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