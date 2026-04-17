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Argentina, pinguini riabilitati tornano in mare

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Quindici pinguini riabilitati sono stati rilasciati in mare lungo la costa argentina. Gli animali, curati da una fondazione specializzata, sono stati reintrodotti nel loro habitat naturale dopo un periodo di recupero.

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