Quindici pinguini riabilitati sono stati rilasciati in mare lungo la costa argentina. Gli animali, curati da una fondazione specializzata, sono stati reintrodotti nel loro habitat naturale dopo un periodo di recupero.
Prossimi video
Argentina, pinguini riabilitati tornano in mare
Mondo
Teheran, migliaia di donne in piazza contro negoziati USA
Mondo
Quante navi passano da Hormuz dopo l'annuncio iraniano
Mondo
Reza Pahlavi a Sky TG24: "Regime ha ucciso 40mila persone"
Mondo
Reza Pahlavi a SkyTG24: fondamentale ruolo diaspora iraniana
Mondo
Hollande a Sky Tg24: Presidenziali 2027 cruciali per democrazia Ue
Mondo
Hormuz, Volenterosi verso una missione navale di pace
Mondo