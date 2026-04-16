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Milwaukee, nubifragio allaga e paralizza la città

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Un violento nubifragio ha colpito Milwaukee, nel Wisconsin, nella notte tra il 15 e il 16 aprile, allagando diverse strade e lasciando diverse auto parzialmente sommerse dall'acqua

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