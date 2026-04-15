Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump: "L'Iran non avrà mai armi nucleari"

Mondo

Il presidente Donald Trump ha dichiarato a proposito dell’approvvigionamento di nucleare in Iran: "L'Iran non avrà armi nucleari. Abbiamo concordato molte cose, ma su questo non hanno accettato. E penso che lo accetteranno. Ne sono quasi sicuro. Se non accetteranno, non ci sarà alcun accordo"

Prossimi video

Sky TG24 Timeline, Cisgiordania, Farah Fatafta ci parala della la sindrome palestinese

Mondo

L'app UE per la verifica dell’età online è pronta

Mondo

Sky TG24 Timeline, Trump come Gesù, l'immagine postata dal presidente USA

Mondo

Vance: stop Usa all'invio di armi all'Ucraina

Mondo

Trump: "L'Iran non avrà mai armi nucleari"

Mondo

Una nave indiana ha attraversato lo Stretto di Hormuz

Mondo