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Sparatoria in scuola in Turchia, almeno 4 morti

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Almeno quattro persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in una sparatoria in una scuola nella provincia turca di Kahramanmaras. L’autore, uno studente che avrebbe usato armi del padre, è morto. Tra le vittime anche un insegnante.

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