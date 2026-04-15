Sparatoria in scuola in Turchia, almeno 4 morti

Almeno quattro persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in una sparatoria in una scuola nella provincia turca di Kahramanmaras. L’autore, uno studente che avrebbe usato armi del padre, è morto. Tra le vittime anche un insegnante.
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