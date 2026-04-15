Sky Cube 15/04 - Meloni, Trump, Iran: cosa dicono i sondaggi

Secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24, il 79% degli italiani boccia Trump sull'Iran e a preoccupare è l'aumento dei prezzi energetici. Partiamo da qui nello Sky Cube con Tonia Cartolano e Lorenzo Pregliasco, direttore di Youtrend.
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