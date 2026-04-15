Vance: stop Usa all'invio di armi all'Ucraina

Il vicepresidente Usa JD Vance ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno smesso di acquistare e inviare armi all’Ucraina. Parlando in Georgia, ha spiegato che gli alleati europei potranno continuare a fornire supporto autonomamente, definendo la scelta “una cosa molto positiva”.
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