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Kenya, recluso cittadino cinese per contrabbando di formiche

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Il 15 aprile un tribunale keniota ha condannato un cittadino cinese al pagamento di circa 8mila dollari e a 12 mesi di reclusione per aver tentato di contrabbandare formiche vive fuori dal Paese

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