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Ungheria, politico balla sul palco dopo vittoria Tisza

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A Budapest un esponente del partito Tisza ha attirato l’attenzione ballando sul palco dopo il discorso del leader Peter Magyar, mentre la città festeggiava la vittoria elettorale che ha segnato la fine dell’era Orban.

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