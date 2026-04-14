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Turchia, sparatoria in una scuola provoca 16 feriti

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Martedì 14 aprile un adolescente ha aperto il fuoco in un liceo a Siverek nella provincia di Sanliurfa, nel sud-est della Turchia, ferendo almeno 16 persone

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