Algeria, il Papa lancia un nuovo appello alla pace

Papa Leone è tornato ad esprimersi a favore della pace nella sua visita in Algeria. In particolare, Papa Leone ha dichiarato ad Algeri che «in un mondo in cui divisioni e guerre seminano dolore e morte tra le nazioni, nelle comunità e persino all’interno delle famiglie, la vostra vita unita e pacifica è un segno forte. Uniti, diffondete la fraternità, suscitando in chi vi circonda desideri e sentimenti di comunione e riconciliazione, con un messaggio tanto più forte e chiaro in quanto testimoniato con semplicità e umiltà»