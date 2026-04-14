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Hezbollah rifiuta i negoziati con Israele

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Il leader di Hezbollah rifiuta i colloqui con Israele alla vigilia dei negoziati a Washington tra Libano e Israele. Intanto proseguono i raid israeliani nel sud del Libano: colpiti circa 150 obiettivi in 24 ore, mentre il bilancio delle vittime supera le 2.000 persone.

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