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Stop tasse sulle mance, Trump riceve consegna McDonald’s

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Donald Trump riceve una consegna McDonald’s alla Casa Bianca per promuovere la proposta di eliminare le tasse sulle mance. La misura, parte del piano fiscale, permetterebbe ai lavoratori di dedurre parte del reddito da mance, con risparmi anche superiori a 11.000 dollari.

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