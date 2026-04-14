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Corea del Nord testa missili da nave da guerra

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La Corea del Nord ha testato missili da crociera e anti-nave da un cacciatorpediniere nell’ambito di prove operative. Il leader Kim Jong Un ha assistito ai test, che rientrano nel rafforzamento delle capacità militari del Paese.

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