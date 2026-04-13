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Von der Leyen, voto in Ungheria svolta per diritti

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La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito la vittoria dell’opposizione in Ungheria una svolta per democrazia e stato di diritto. Il nuovo governo guidato da Peter Magyar potrebbe sbloccare fondi europei finora congelati e avviare riforme dopo l’era Orbán.

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