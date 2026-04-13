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Papa Leone in Africa risponde a Trump: "Non ho paura di lui"

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Papa Leone è partito da Roma per un viaggio di 10 giorni in Africa, con tappe in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Durante il volo ha risposto alle critiche di Donald Trump sulla guerra in Iran, ribadendo che continuerà a promuovere dialogo e pace tra gli Stati.

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