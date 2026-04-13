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Beirut, proteste contro i negoziati tra Libano e Israele

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Proteste a Beirut contro i negoziati tra Libano e Israele. I due Paesi si preparano a incontrarsi a Washington con la mediazione degli Stati Uniti, ma restano forti divergenze su tregua e possibili sviluppi del dialogo.

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