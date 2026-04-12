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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Ministro Esteri Pakistan: "Necessario che parti continuino a dialogare per cessate fuoco"

Mondo

 Il ministro degli Esteri pakistano ha ribadito oggi che Washington e Teheran devono rispettare l'accordo di cessate il fuoco, dopo che i colloqui maratona tra le due parti per porre fine alla guerra in Medio Oriente si sono conclusi senza un accordo  (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUI COLLOQUI).

"È imperativo che le parti continuino a rispettare il loro impegno al cessate il fuoco", ha affermato Ishaq Dar, il cui governo ha ospitato i colloqui e ha agito da mediatore. "Il Pakistan ha svolto e continuerà a svolgere il proprio ruolo per facilitare il coinvolgimento e il dialogo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America nei giorni a venire", ha dichiarato in una breve dichiarazione trasmessa dai media statali. 

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