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India, addio alla leggenda della musica Asha Bhosle

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L’India piange la scomparsa di Asha Bhosle, tra le voci più iconiche del Paese, morta a 92 anni. In oltre settant’anni di carriera ha inciso migliaia di brani in più lingue, diventando simbolo della musica Bollywood. Premi e riconoscimenti internazionali ne hanno consacrato la versatilità. Messaggi di cordoglio arrivano da tutto il mondo, mentre il Paese celebra la sua eredità artistica.

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