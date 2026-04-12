India, addio alla leggenda della musica Asha Bhosle

L’India piange la scomparsa di Asha Bhosle, tra le voci più iconiche del Paese, morta a 92 anni. In oltre settant’anni di carriera ha inciso migliaia di brani in più lingue, diventando simbolo della musica Bollywood. Premi e riconoscimenti internazionali ne hanno consacrato la versatilità. Messaggi di cordoglio arrivano da tutto il mondo, mentre il Paese celebra la sua eredità artistica.