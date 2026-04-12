Ciclone Vaianu colpisce la Nuova Zelanda

Il ciclone Vaianu ha colpito l’Isola del Nord della Nuova Zelanda con venti oltre i 130 km/h, piogge intense e mareggiate. Centinaia di persone sono state evacuate, migliaia le abitazioni senza elettricità, mentre le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse aree.
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