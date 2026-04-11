Mosca, una funzione religiosa prima della Pasqua ortodossa

Sabato 11 aprile, alla vigilia della domenica di Pasqua, la festività più sacra del calendario della Chiesa ortodossa, i cristiani ortodossi russi hanno partecipato a una funzione religiosa a Mosca. Come da tradizione, prima della funzione i fedeli hanno mangiato i dolci pasquali, chiamati «kulichi», e le uova decorate, che sono state benedette con l'acqua santa da un sacerdote in vista della Pasqua ortodossa. Con l'arrivo della Pasqua, la Quaresima – un periodo di digiuno rigoroso per i cristiani ortodossi – giunge al termine e i credenti si concedono dolci pasquali e uova, che erano stati loro proibiti per mesi.
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