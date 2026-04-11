Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo in Cina, grandine e piogge causano danni

Mondo

Grandine, forti venti e piogge torrenziali hanno colpito diverse aree della Cina orientale causando danni a case, raccolti e infrastrutture, mentre le autorità hanno attivato interventi di emergenza e avviato le operazioni di ripristino.

Prossimi video

Droni russi su Odessa, due morti prima della tregua

Mondo

Guerra in Iran, le precondizioni di Teheran al dialogo con gli Usa

Mondo

Icons of Italy, le eccellenze italiane di Altagamma a New York

Mondo

Guerra in Ucraina, due morti a Odessa prima della tregua di Pasqua

Mondo

Gerusalemme, il giorno del Fuoco Sacro tra riti e sicurezza

Mondo

Guerra in Iran e caos voli, cosa sta succedendo e qual è lo scenario

Mondo