Maltempo in Cina, grandine e piogge causano danni

Grandine, forti venti e piogge torrenziali hanno colpito diverse aree della Cina orientale causando danni a case, raccolti e infrastrutture, mentre le autorità hanno attivato interventi di emergenza e avviato le operazioni di ripristino.
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