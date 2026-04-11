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Droni russi su Odessa, due morti prima della tregua

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Un attacco notturno con droni russi su Odessa ha ucciso due persone e colpito abitazioni e infrastrutture alla vigilia della tregua pasquale, mentre Kiev ha confermato che rispetterà il cessate il fuoco ma risponderà a ogni violazione.

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