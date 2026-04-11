Barcellona, flottiglia per Gaza pronta a salpare

Una flottiglia di attivisti e operatori umanitari si prepara a partire da Barcellona verso Gaza per chiedere un corridoio umanitario. L’iniziativa arriva dopo che una missione simile, nell’ottobre scorso, è stata fermata dalla marina israeliana.
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