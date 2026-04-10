Un incendio è divampato il 9 aprile in un magazzino della raffineria di Dos Bocas, nota anche come Olmeca, nel sud del Messico. Per domare le fiamme, che non hanno provocato feriti, è stato necessario l'intervento di 150 specialisti della sicurezza dell'impianto. La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il fuoco era "confinato all'area di stoccaggio del coke". Si tratta del secondo incendio in meno di un mese nella raffineria: il 17 marzo le fiamme avevano causato cinque vittime.
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Messico, secondo incendio alla raffineria Olmeca in un mese
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