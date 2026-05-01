Diffuse le immagini dell’attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: il sospetto avrebbe sparato a distanza ravvicinata contro un agente del Secret Service. Le autorità hanno escluso il fuoco amico
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