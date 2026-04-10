Hawaii, il Kilauea erutta: fontane di lava alte 190 metri

Alle Hawaii il vulcano Kilauea ha ripreso a eruttare producendo fontane di lava alte fino a 190 metri. Secondo l'Agenzia geologica statunitense USGS, il fenomeno ha avuto inizio alle 11:10 ora locale del 9 aprile. Si tratta del 44esimo episodio di fontane di lava dall'inizio del periodo eruttivo, iniziato il 23 dicembre 2024. Il Kilauea è considerato uno dei vulcani più attivi al mondo.