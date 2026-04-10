Hawaii, il Kilauea erutta: fontane di lava alte 190 metri

Alle Hawaii il vulcano Kilauea ha ripreso a eruttare producendo fontane di lava alte fino a 190 metri. Secondo l'Agenzia geologica statunitense USGS, il fenomeno ha avuto inizio alle 11:10 ora locale del 9 aprile. Si tratta del 44esimo episodio di fontane di lava dall'inizio del periodo eruttivo, iniziato il 23 dicembre 2024. Il Kilauea è considerato uno dei vulcani più attivi al mondo.
Prossimi video
Trump: "Gestione pessima dei Hormuz, non è l'accordo"
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il Libano "terra di mezzo" del conflitto
Mondo
Caso Epstein, Melania: mai avuto rapporti con lui
Mondo
Libano sotto attacco, Netanyahu: negoziati subito
Mondo
Prima petroliera non iraniana attraversa lo Stretto di Hormuz
Mondo
Mistero del drone partito da Sigonella scomparso sul Golfo Persico
Mondo
Teheran, in piazza per i 40 giorni dalla morte di Khamenei
Mondo