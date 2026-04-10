Brasilia, indigeni in marcia per la difesa delle terre

Migliaia di indigeni hanno protestato a Brasilia per chiedere al presidente Lula di accelerare il processo di demarcazione delle terre, ovvero il riconoscimento legale dei territori tradizionalmente abitati. Denunciate violenze, conflitti territoriali e proposte di legge che minacciano i dirittidelle comunità.
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