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Messico, minatore salvato dopo 13 giorni sottoterra

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Migliaia di indigeni hanno protestato a Brasilia per chiedere al presidente Lula di accelerare il processo di demarcazione delle terre, ovvero il riconoscimento legale dei territori tradizionalmente abitati. Denunciate violenze, conflitti territoriali e proposte di legge che minacciano i dirittidelle comunità.

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