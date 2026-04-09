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Palestina, Gaza spera nella riapertura del valico di Rafah

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Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto è l'unica via di accesso o di uscita per quasi tutti gli oltre 2 milioni di residenti di Gaza, e i palestinesi che cercano di attraversarlo necessitano dell'approvazione delle forze di sicurezza israeliane. È rimasto in gran parte chiuso durante la guerra, con evacuazioni limitate che hanno permesso ai palestinesi feriti di lasciare l'enclave. Il valico è stato riaperto in base ai termini del cessate il fuoco di ottobre, ma solo per consentire a pazienti e feriti di partire per ricevere cure mediche. Molti altri – tra cui persone con doppia cittadinanza, uomini d’affari e studenti non possono oltrepassarlo. Tra questi, c’è Nagham Abu Ghali, ammessa con una borsa di studio in un’università in Turchia che le avrebbe permesso di studiare medicina: invece, a due anni dall’ammissione all’università, rimane bloccata a Gaza.

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